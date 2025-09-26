Vivere Riccione, la ballerina. Sofia Bartoli in rampa di lancio

Sull’onda del successo registrato nella precedente edizione, per le feste natalizie Riccione replica il villaggio natalizio riproponendo la maestosa ruota panoramica e la pista per pattinare su ghiaccio più ampia d’Italia. Se ne parlerà in Vivere Riccione, inserto mensile dedicato alla Perla Verde che uscirà domani in omaggio col quotidiano. Cavallo vincente non si cambia. Così l’assessore al Turismo Mattia Guidi, già all’opera per definire il calendario natalizio, compresi i concerti con grandi nomi del panorama musicale italiano, le casette e il grande albero di Natale, mantiene la stessa formula, anche se con alcune novità che saranno annunciate nella conferenza stampa di presentazione che si terrà in ottobre.

Vivere Riccione torna poi a dare spazio ai protagonisti riccionesi di ieri e di oggi, pionieri della ristorazione e giovani talenti. Così dall’alto dei suoi novant’anni appena compiuti, Walter Scsrponi racconta la storia del ristorante Trampolines, partendo dai trampolini installati nell’area dove si trova tuttora il ristorante pizzeria. Erano quelli arrivati a Roma in occasione delle Olimpiadi del 1960. È lunga pure la storia del ristorante l’Allotria 23 che si appresta a festeggiare il suo 70esimo anniversario. Una pagina dell’inserto sarà dedicata alla ballerina Sofia Bartoli, prossima a rivestire un piccolo ruolo nel nuovo film di Enrico Vanzina e a partecipare al ‘salotto’ di Bonolis su Mediaset, ad Avanti un altro. Tuffo nella storia con il libro dell’imprenditore Gabriele Fabbri, intitolato ‘Fammi una domanda, i Giovanni vecchi leoni dagli anni Sessanta in poi’.

Nives Concolino