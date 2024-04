Vivere Riccione sabato col Carlino

La Liberazione di Riccione passa da Roberto Vecchioni. Il cantautore sarà il protagonista delle iniziative del 25 aprile e svelerà i contenuti del suo spettacolo in un’intervista su Vivere Riccione: torna sabato prossimo il fascicolo che racconta Riccione e i personaggi che la vivono. Andremo anche in collina per raccontare come il mondo delle discoteche si stia rilanciando. Dopo la Piramide che ha ripreso vita negli ultimi anni, si attende l’inaugurazione dello Space in giugno e racconteremo la nuova vita del Pascià. Ma c’è attesa anche nella zona mare per capire come e quando cambierà il volto del porto canale.