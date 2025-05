Vivere Riccione, storie e personaggi per aprire l’estate

Nuovo appuntamento con l’inserto ‘Vivere Riccione’, in regalo sabato ai lettori del Carlino. Un numero dedicato ai primi eventi della stagione e ai protagonisti del cartellone che entra nel vivo a metà giugno con la Notte Rosa. Da Michelle Hunziker a Paolo Ruffini, ma anche episodi e personaggi che hanno fatto la storia di Riccione. Si parlerà dei novant’anni del Club Nautico, dalle prime regate dell’alta borghesia in vacanza ai progetti della scuola vela che coinvolge centinaia di ragazzi. Spazio alla prima tabaccheria del ’salotto’ e agli ospiti delle serate di Aquafan. Sedici pagine per raccontare la città, tra passato e sfide future.