Vivere Riccione: uno Speciale per i lettori

Uscirà domani lo Speciale ‘Vivere Riccione’. Sedici pagine di interviste e approfondimenti tutte dedicate a Riccione e ai suoi protagonisti. A partire da domani, e ogni mese (l’uscita è in programma sempre nell’ultimo venerdì), in regalo per i nostri lettori il fascicolo che racconterà una Riccione da vivere e conoscere.

In questo primo numero la sindaca Daniela Angelini anticiperà, in un’intervista, i progetti per la città che sarà. La primavera è arrivata e Pasqua è dietro l’angolo, un motivo in più per curiosare tra gli allestimenti che dovranno colorare la città e accogliere i turisti. Inutile dire che c’è voglia di sole, mare e divertimento. Abbiamo voluto tradurre questo desiderio nei racconti di chi vuole essere protagonista di questa nuova stagione. E abbiamo voluto guardare lontano perché, se l’estate si avvicina, la nuova stagione è anche quella che guarda agli anni futuri. Si troveranno così i semi della programmazione e di una visione di città nuova. Andranno piantati, già dalla Pasqua, per farli crescere. Idee e contaminazioni emerse parlando con Silvia Montanari, l’ideatrice di Giardini d’autore e curatrice degli allestimenti che vedremo nel periodo pasquale. Ma sarebbe riduttivo parlare di semplici allestimenti perché quanto verrà fatto sarà l’espressione di un concetto che in futuro diventerà parte integrante della città. Il bosco in piazzale Roma è un luogo che l’amministrazione vuole fare vivere. Non è un gioco, ma l’anticipazione del bosco che il centro cittadino avrà nel momento in cui procederà il progetto di ridefinizione dell’area che va dal porto all’isola pedonale.

Con ‘Vivere Riccione’ ci spingeremo nel futuro e ci perderemo nei dolci ricordi della Riccione che fu. Ce li racconterà Enrico Vanzina, il regista che ha dato un volto ai sogni d’estate per più generazioni.

Ci avvicinerà al ‘sapore del mare’ e spiegherà perché chi arriva per la prima volta in questa città affacciata sull’Adriatico ne rimane affascinato. Accadeva un tempo e accade ancor oggi, non solo in estate. Eleonora Bergamaschi, presidente della Palariccione, farà capire perché i congressisti amano il palazzo nel cuore di Riccione. Il segreto? Lo svelerà proprio la presidente, e ha a che fare con un luogo diverso da tutti gli altri, dove poter assistere a una conferenza con ancora i piedi insabbiati. Poi parleremo delle ultime novità per una città che vuole fare tendenza, e non solo quando si parla di turismo. Spostandoci a monte della ferrovia c’è un luogo che rinascerà come casa del teatro.

Siamo entrati nel cuore di un progetto che farà dello Spazio Tondelli il luogo ideale per le forme artistiche contemporanee che cercano luoghi nuovi per vivere.