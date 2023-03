Vivere Riccione venerdì in regalo

Sboccia la primavera a Riccione, ma per sapere i dettagli non resta che leggere l’intervista a Silvia Montanari, l’ideatrice di Giardini d’autore che curerà gli allestimenti della zone centrale a Pasqua. Venerdì si troverà allegato al quotidiano l’inserto di sedici pagine dal titolo Vivere Riccione. Sarà il primo di una serie di pubblicazioni che cadranno nell’ultimo venerdì di ogni mese. Un’occasione per conoscere persone, fatti, curiosità della città. Si parte da marzo e non poteva mancare un focus sulla Pasqua. Sarà una città che sboccia votandosi al verde e al bello, ma per capire come non resta che attendere le parole della ‘donna di fiori’, Silvia Montanari. Ci sarà anche un richiamo verde alle 101 primavere del Comune di Riccione che dopo il centenario ha superato il secolo di vita. E si scoprirà cosa accadrà in piazzale Roma, un luogo che vuole diventare, anche in proiezione futura, un passaggio verde tra il mare e viale Ceccarini. Ma qui finiscono le anticipazioni delle storie e delle curiosità che si troveranno nel primo fascicolo Vivere Riccione in edicola venerdì con Il Resto del Carlino.