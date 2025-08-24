Voci dai civili dimenticati in guerra. In un libro le stragi nazifasciste

Un’indagine storica che restituisce voce ai civili uccisi durante le stragi nazifasciste: ‘Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale’, il nuovo libro dello storico e scrittore Daniele Susini, sarà presentato martedì alle ore 21 nel giardino del Centro della Pesa di Riccione. Il volume, edito dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, documenta con rigore 58 episodi e 139 vittime tra il 1943 e il 1945 nella provincia di Rimini, inclusi i comuni della Valmarecchia. "Ci sono state molte indagini e numerosi processi, ma nessuno è mai stato condannato. Né tedeschi né fascisti hanno pagato un solo giorno di pena per questi crimini", sottolinea Susini, che dialogherà con Daniele Celli, ricercatore e collaboratore del Museo del Territorio, nell’ultimo appuntamento del ciclo estivo dedicato alla memoria del Novecento.

Quali fonti ha utilizzato? "Ho ripreso la bibliografia del mio lavoro precedente, integrandola con gli archivi dell’esercito, dell’Anpi dei comuni e con l’archivio tedesco di Bad Arolsen. Da queste ricerche sono emersi cinque casi inediti".

Tra gli episodi, quale fra i più significativi? "L’assassinio dei fratelli Giulia e Giorgio Montali a Riccione, parenti del parroco antifascista Giovanni Montali; rappresenta un chiaro atto politico, una ritorsione legata alla sua latitanza. Altri episodi raccontano morti casuali, uccisioni di partigiani e atti di brutalità spicciola, come quello di Giorgio Vultita, colpito da un soldato tedesco mentre osservava da un albero".

In che modo il suo libro può contribuire a rendere viva la memoria? "Da noi si ricordano soprattutto i bombardamenti, gli sfollati e la battaglia sulla Linea Gotica. Queste stragi, invece, sono rimaste quasi invisibili, considerate “normali” in guerra. Il libro vuole restituire memoria e dignità a questi caduti, morti per volontà di altri, e far conoscere meglio la storia locale alle nuove generazioni", conclude Susini. La presentazione di ‘Vittime e carnefici’ rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la storia della nostra provincia. Un contributo alla costruzione di una memoria consapevole, che non dimentichi le vittime civili e il contesto in cui furono colpite.

