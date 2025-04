“Le voci di Louis e Manuela” quando Pierina veniva uccisa: clamorose indiscrezioni sull’audio del garage

Rimini, 2 aprile 2025 - “Calma”. “Buona!”. E poi: “Ragazza” o “Ragaza”. Tre parole. Tre parole custodite come in uno scrigno di Pandora nella perizia fonometrica depositata oggi alle 13 dalla procura di Rimini in opposizione alla scarcerazione di Louis Dassilva, insieme ad altri 23 atti d’indagine ritenuti di grande rilevanza. Tre parole, pronunciate tra le 22.12.11 e le 22.13.45 appena prima, durante e subito dopo la feroce aggressione omicidiaria nei confronti di Pierina Paganelli. Tre parole che la perizia di parte compiuta dal tecnico Marco Perino, incaricato dal pm Daniele Paci, avrebbe anche attribuito a due persone. Louis Dassilva e Manuela Bianchi: sono questi i nomi, i volti, a cui la perizia riconduce le parole, pur specificando come la consulenza sia stata svolta a fronte di specificati limiti tecnici, tra cui la distanza di circa 60 metri a cui si trovava la telecamera che ha catturato l’audio dell’omicidio rispetto alla porta tagliafuoco del civico 31, dove Pierina è stata uccisa con le 29 coltellate inferte il 3 ottobre ’23.

Manuela Bianchi e Louis Dassilva, ex amanti e ora uno contro l'altra nell'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli (foto Migliorini)

Alle 22,12 una voce maschile: “Calma”

L’esito del documento depositato dalla procura all’attenzione del gip è perciò di quelli da prendere con i guanti, ma che comunque con le dovute cautele del caso isola e mette nero su bianco una sequenza di suoni a cominciare proprio dalla parola: "Calma”. Un termine pronunciato alle 22.12.11 da una voce maschile, con timbro basso e profondo. Compatibile, stando al perito, con la voce di Louis Dassilva, per ora unico indagato per omicidio volontario pluriaggravato.

Pochi secondi dopo la telecamera registra poi il suono compatibile con quello della basculante del garage di Pierina e alle 22.13.31 una donna esclamerebbe una frase non comprensibile anche se riconducibile proprio alla stessa Paganelli. Tra le 22.13.33 e le 22.13.40 quindi: l’aggressione.

Cinque urla e poi: “Buona”

Cinque urla di cui un paio all’esterno della porta tagliafuoco e le restanti probabilmente al di là. E poi, appena un secondo dopo alle 22.13.41, un’altra voce femminile. Quel "buona!” detto con un tono e un timbro che il perito della procura ritiene riconducibile presumibilmente alla voce di Manuela Bianchi. A cui segue alle 22.13.43 un’altra frase di cui è stato possibile al perito isolare una parola: “Ragazza” o “ragaza”, distinzione specificata proprio in seguito all'osservazione di un presunto difetto di pronuncia che, oltre al timbro della voce, anche in questo caso porta il consulente di parte ad attribuire la parola a Louis Dassilva.