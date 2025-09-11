Voci per Gaza: maratona di musica al parco

A Rimini la musica torna a farsi voce di pace e di solidarietà. Domani e sabato, alla serra Cento Fiori al parco Marecchia, sarà di scena la seconda edizione di Voci per Gaza, l’evento promosso dalla EducAid, Risuona Rimini e dalla cooperativa sociale Cento Fiori. Due giornate dove musica, arte, cibo e incontri diventano il palco per parlare del massacro in Palestina e raccogliere fondi destinati agli interventi di sostegno della ong riminese. Fitto il programma, tra concerti, testimonianze e tanti eventi. Molti artisti che hanno scelto di mettersi in gioco per una buona causa. Sul palco saliranno tra gli altri domani (dalle 18) il Duo Bucolico, Filippo Malatesta, i Quintorigo e John De Leo. Sabato invece sarà la volta di Crista, Espana Circo Este, Modena City Ramblers, Nobraino e molti altri ancora. Non solo musica: ci saranno anche laboratori, animazioni per bambini, degustazioni, proposte gastronomiche e deejaset, in un’atmosfera che mescola impegno e leggerezza, momenti di riflessione e di festa.

Lo scorso anno, alla sua prima edizione, Voci per Gaza ha dimostrato quanto Rimini sappia mobilitarsi: sono stati raccolti oltre 20mila euro, destinati all’acquisto di kit di beni alimentari e igienici distribuiti dal team palestinese di EducAid nella Striscia di Gaza. Pasta, prodotti in scatola, acqua potabile, detergenti, assorbenti, coperte: beni essenziali che, in un contesto segnato da bombardamenti, evacuazioni e precarietà, possono significare sopravvivenza. Una goccia nel mare, certo, ma una goccia che ha il sapore della vicinanza e della dignità. Quest’anno la sfida è ancora più grande. Al fianco dei musicisti ci saranno il giornalista Gigi Riva, l’attore Fabio Caccioppoli, testimoni e narratori capaci di restituire la complessità di un dramma che troppo spesso resta intrappolato nei numeri delle cronache. Previsti anche due collegamenti con i volontari a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria a Gaza. Voci per Gaza non è solo un festival, ma un modo per dire che la cultura può farsi ponte di pace, che la comunità può trasformare le sue energie in aiuto concreto. Due giorni in cui Rimini lancerà un messaggio di resistenza umana e civile.

