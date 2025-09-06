Voci per Gaza: musica, memoria e il coraggio di costruire la pace

A volte la musica è più che intrattenimento: è resistenza, è carezza, è megafono di coscienza. Così sarà a Rimini il 12 e 13 settembre, quando al Parco XXV Aprile tornerà Voci per Gaza, due giorni di concerti, incontri, laboratori e buon cibo. Una festa, sì, ma dal cuore dolente. Perché il pubblico che ballerà, riderà, brinderà, non dimenticherà che dall’altra parte del Mediterraneo, nella Striscia di Gaza, migliaia di civili palestinesi continuano a vivere sotto assedio.

La prima edizione aveva radunato migliaia di persone e raccolto ventimila euro, trasformati in kit alimentari e igienici distribuiti da EducAid a Gaza, dove i suoi operatori continuano a lavorare pur avendo perso case, parenti, certezze. Quest’anno la squadra è ancora più nutrita: dai Modena City Ramblers ai Quintorigo con John De Leo, dai Nobraino al Duo Bucolico, fino a España Circo Este. Voci diverse, unite da un filo rosso: non voltarsi dall’altra parte.

"Non dobbiamo avere paura di chiamarlo genocidio", scandisce l’assessora Francesca Mattei. "Sessantamila vittime: i numeri parlano da soli. Non possiamo nascondere le immagini, anche se sono strazianti. Condividerle significa avere consapevolezza della nostra contemporaneità". E ancora: "Le istituzioni devono occuparsi di politica internazionale, perché parlare di pace insieme ai cittadini è il primo passo per costruirla. Abbiamo un progetto di educazione alla memoria che dura da sessant’anni, per non ripetere gli errori dell’umanità". Riccardo Siri, direttore di EducAid, ricorda che l’associazione riminese è presente in Palestina da vent’anni: "Garantiamo istruzione, cibo, ausili per disabili. Lo facciamo anche ora, quando sembra impossibile". Ecco allora il senso di Voci per Gaza: una comunità che sceglie di non tacere, che usa la musica e l’arte per restituire dignità a chi ne è stato privato. Perché la pace non è un sogno: può diventare realtà, e per custodirla bisogna avere ancora il coraggio di sognarla.

Aldo Di Tommaso