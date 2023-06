Voglia di antiquariato Torno in piazza la mostra mercato

Torna a Pennabilli, dall’8 al 23 luglio, ‘Pennabilli Antiquariato’, la mostra mercato nazionale che si svilupperà nei palazzi e botteghe del centro storico. L’inaugurazione della 52esima edizione è in programma sabato 8 luglio alle 18 in piazza Sant’Agostino, alla presenza di autorità e personaggi importanti del settore. Rinnovato il modello espositivo diffuso con opere d’arte e manufatti provenienti da una trentina delle gallerie antiquarie più qualificate d’Italia. In questa edizione il percorso espositivo si allarga con il Palazzo del Seminario, il Teatro Vittoria, il Palazzo Carboni e il Palazzo della Biblioteca. Esposti pezzi unici d’arte e artigianato, realizzati tra il Medioevo e il Novecento, provenienti da Italia e estero. Verranno organizzate tre mostre: al Palazzo del Bargello sul maestro ceramista Gio Urbinati, all’Oratorio di Sant’Andrea quella sulla fotografa Silvia Camporesi, e nella chiesa San Filippo ci sarà la residenza artistica del collettivo di architetti ferraresi HPO. Tanti gli eventi collaterali, conferenze, spettacoli e presentazioni editoriali, che daranno vita a un vero e proprio "festival".