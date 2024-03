Voglia di mare. In spiaggia spuntano già ombrelloni e lettini: "Tanti bar aperti a Pasqua"

Voglia di mare. Voglia di estate. Il meteo (ancora) non aiuta granché, ma in vista di Pasqua alcuni bagnini riminesi hanno già dato il via alla nuova stagione. Al bagno 26 da qualche giorno ci sono già a disposizione gli ombrelloni e i lettini (nella foto in alto), per chi è a caccia della prima tintarella. "Per il momento – spiega Fabrizio Pagliarani, uno dei titolari dello stabilimento – abbiamo sistemato solo un paio di file di ombrelloni e lettini. Bastano e avanzano". Siamo soltanto a metà marzo "ma i clienti – assicura Pagliarani – non mancano. Anche il ristorante dello stabilimento è già operativo. E poi queste prime settimane sono molto preziose per ’rodare’ il nuovo personale e organizzare al meglio tutti i servizi in vista dell’estate". Al bagno 26 l’apertura già a marzo non è una novità : da anni i titolari giocano d’anticipo. E Pagliarani, che è anche il presidente dei balneari di Confesercenti, invita i colleghi a fare altrettanto. "Si fa parla tanto di destagionalizzazione, e noi alle parole facciamo seguire i fatti. Ma quest’anno vedo un certo fermento. Sarà perché Pasqua arriva presto, ma ci sono già altri stabilimenti pronti a partire. E molti bar e ristoranti di spiaggia sono già operativi o lo saranno a Pasqua". Tra questi diversi locali di spiaggia a Marina centro, ma non solo. È aperto a Miramare, il ristorante Ricci di mare dei bagni Ricci. Con le sue cupole sulla spiaggia, il locale ha lavorato per buona parte dell’inverno e adesso si prepara alla bella stagione. E anche qui, come in molti altri locali e stabilimenti personali, è caccia al personale.

Imminente anche l’apertura della stagione allo stabilimento Prime spiagge che riunisce i bagni 5, 6 e 7 di Marina centro (vicino al porto). I titolari qui hanno affisso un maxi striscione per la ricerca di personale. "Cerchiamo collaboratori per la stagione lunga". "Assumiamo per almeno 6 mesi, da aprile fino a settembre – conferma uno dei titolari, Andrea Sandroni – Lo stabilimento dovrebbe aprire i primi di aprile, ma se il tempo lo consentirà saremo operativi già nel weekend di Pasqua". Per quanto riguarda la ricerca dei dipendenti Sandroni ammette che "non è stato facile. Tanti ci hanno contattato e hanno chiesto informazioni, ma poi non si sono presentati". Alla fine "siamo riusciti comunque a trovare già quasi tutto il personale di cui abbiamo bisogno per la stagione".

Manuel Spadazzi