Voglia di ombrellone e lettini. Abbattuta la duna di sabbia. Spiaggia pronta per il 25 aprile

Cade la duna di sabbia. L’obiettivo è avere per il ponte del 25 aprile una spiaggia il più possibile attrezzata per accogliere clienti e turisti. La giornata di domenica ha fatto venire l’acquolina a tanti operatori di spiaggia. Temperature sopra la media per un sole capace di scaldare la pelle. Ma ad oggi gli stabilimenti balneari sono per lo più sbarrati ancora dai pannelli. La cosa non ha tuttavia fermato le tantissime persone che si sono arrangiate con teli per non perdere la prima tintarella. Molti i giovani che giocavano sulla battigia e quelli in costume a prendere il primo sole. La missione abbronzatura è già iniziata, mancano solo lettini e ombrelloni. Per portare la consueta stesa di paletti sull’arenile andrà abbattuta la duna di sabbia, e il Comune ha già iniziato le operazioni. A dirla tutta a Palazzo Garampi hanno fretta perché per i ponti del 25 aprile e Primo maggio la città si presenterà aperta, con oltre 450 alberghi attivi. Una simile cornice non può prescindere da una spiaggia fruibile. L’intervento era iniziato lo scorso 3 aprile in corrispondenza del bagno 63 di Rimini sud. Le ruspe sono avanzate verso il centro arrivando a spianare la duna fino al bagno 40. Nei prossimi giorni i mezzi proseguiranno a lavorare in direzione porto. Tempo permettendo in municipio hanno posto la data del 19 aprile come termine delle operazioni. Giusto qualche giorno di tempo utile ai primi bagnini per allestire una prima offerta.

Come accade ad ogni primavera, il ripristino dello stato dei luoghi avviene in collaborazione tra i concessionari demaniali marittimi e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, servizio area Romagna. L’operazione viene eseguita recuperando la sabbia delle dune e quella circostante in eccesso. In un secondo momento questo materiale viene utilizzato per gli interventi di difesa della costa attraverso il ripascimento nelle zone del litorale più colpite dall’erosione.

Tradotto, lo spianamento delle dune nell’arenile della zona sud del litorale consente il recupero della sabbia per il ripascimento del litorale a nord, da Torre Pedrera a San Giuliano. La sabbia recuperata nei giorni scorsi è servita a completare questa operazione nella giornata di ieri. Ora la palla passa ai bagnini che possono livellare le concessioni, pulire la sabbia e procedere con gli allestimenti. Allo stesso modo Hera ha intensificato i passaggi sull’arenile concentrandoli ad ogni settimana. Andranno avanti così fino al 15 di maggio. Da quel momento la presenza degli operatori di Hera sulle spiagge libere al porto e alla darsena a San Giuliano saranno quotidiane.

Ma in municipio vogliono anche una zona mare il più possibile tirata a lucido in vista della Liberazione. Per questo sono partiti gli interventi che riguardano le aree verdi, non solo nei quartieri e nei parchi, ma anche nelle aiuole del nuovo e vecchio lungomare con diserbi e ripristini delle piante mancanti, oltre alla riattivazione delle fontane.

