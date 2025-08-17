Voglia di Università. Crescono le matricole

Sempre più matricole all’Università, con una vera impennata dei numeri relativi quelle straniere, cresciute in dieci anni del 38%. In una Italia che vive un calo demografico forte, il campus riminese rappresenta ancor oggi un’isola felice. "I dati pubblicati da ‘Il Sole 24 Ore’ sul calo demografico che investirà il sistema scolastico e universitario italiano nei prossimi anni sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare - spiega la vicesindaca con delega all’Università, Chiara Bellini -. Si parla di una perdita di un milione di studenti entro il 2034, con una proiezione di -38% di matricole universitarie entro il 2040. È una tendenza strutturale, che impone scelte coraggiose e visioni lunghe". Tuttavia "in questo contesto, Rimini rappresenta un’anomalia positiva".

Ed ecco i numeri. Il Campus riminese dell’Università di Bologna ha registrato una crescita costante negli ultimi dieci anni. Nel 2015 le matricole erano 4mila. Dieci anni più tardi, nel 2025, sono arriate a essere 4.700. "Ma il dato più significativo è quello degli studenti internazionali: erano circa 550 nel 2015, oggi sono oltre 760, con un incremento del 38%. Rimini è oggi uno dei poli universitari più internazionali del sistema Unibo, con corsi in lingua inglese come Pharmacy, Fashion Studies, Tourism Economics e Advanced Cosmetic Sciences, che attraggono studenti da Cina, India, Iran, Germania, Camerun e da tutta Europa".

Bene, ma non è un caso, avverte la vicesindaca. "Tutto questo è il frutto di una visione condivisa tra università, amministrazione comunale, Unirimini e tessuto economico. Il Campus di Rimini non è solo un luogo di formazione: è un laboratorio urbano, un generatore di competenze, un motore di innovazione. Non a caso, accanto alle aule, ai docenti e ai corsi di laurea, come territorio abbiamo scelto di investire in infrastrutture strategiche".

Il Tecnopolo ne è l’esempio più concreto, sottolinea la vicesindaca. "Si tratta di un presidio di ricerca applicata e trasferimento tecnologico che nei prossimi tre anni sarà ulteriormente potenziato con 600 metri quadrati di nuovi spazi, già in fase di ampliamento grazie a un investimento pubblico di oltre 2 milioni di euro. È una scelta chiara: credere nella conoscenza come leva di sviluppo, e farlo con strutture all’altezza delle sfide globali, ma funzionali alla crescita locale. Così come i corsi di laurea, tutti fortemente legati al territorio: moda, turismo, benessere, salute, economia. E il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, nato nel 2012, è oggi un punto di riferimento nazionale".

Chiaramente l’avvertimento che arriva dall’amministrazione comunale è quello di continuare su questa strada perché adagiarsi, ci dice la vicesindaca, non è una opzione possibile. "In un tempo in cui il calo demografico rischia di svuotare le città di energie giovani, dobbiamo fare scelte coraggiose (investire in formazione, ricerca e qualità della vita) consapevoli di avere una responsabilità ancora più grande: costruire un ecosistema capace non solo di trattenerli, ma di attrarne di nuovi".

Andrea Oliva