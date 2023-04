Voglia di vacanza, folla in città Bene la Pasqua e futuro più roseo Segnali positivi per i prossimi ponti

Nonostante il freschino e una fastidiosa ’bora da passeggio’ Rimini a Pasqua ha fatto il... pienino di turisti. Le stime indicano "circa il 70% di camere occupate nei quasi 400 alberghi aperti", rimarca il presidente di Promozione alberghiera, Antonio Carasso. Ma prima dei numeri viene il colpo d’occhio. E quello fornito in questi giorni da centro storico, spiaggia e Parco del Mare - al netto dei problemi di viabilità - è stato complessivamente positivo. "Una città piena ovunque – il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad – al mare tra Paganello, passeggiata, aree giochi, fontane e isole fitness prese d’assalto. In centro centinaia di ingressi nei musei. Con i prossimi ponti del 25 aprile e 1° maggio che segnano già un trend di prenotazioni molto positivo". "Buon riempiemnto per gli alberghi aperti – commenta Marina Lappi, Visit Rimini –, molta richiesta di visite ed escursioni. Visto il freddo che c’è stato, ampiamente ’reclamizzato’ nelle settimane precedenti, è un ottimo inizio di stagione". "Test di Pasqua superato – aggiunge Carasso –. Qualcuno visto il meteo non ha confermato, dicendo che verrà per il ponte del 25 aprile. Dove abbiamo già tante richieste di privati, insieme a 5.000 persone di Rinnovamento nello Spirito, e 2.500 del torneo Papini di basket". Sempre sui 400 gli alberghi previsti aperti nel capoluogo. "Tante rinunce last second a Pasqua con spostamento del ponte al 25 aprile", aggiungono dall’Associazione albergatori. "Pasqua ottima per l’occupazione, siamo stracontenti, buona partenza – dice Domenico ’Mimmo’ Cimino, dell’omonima catena alberghiera – . Da rivedere viabilità e parcheggi, dove ci sono stati problemi". "Rodaggio positivo per l’avvio di stagione – commenta Corrado Della Vista, Devira Hotels –. Nonostante il freddo, grazie all’assenza di pioggia, i turisti ci sono stati. Ovvio che servisse la struttura riscaldata". "Eravamo pieni fino 10 giorni fa, poi qualche cancellazione per il meteo, ma abbiamo rivenduto quasi tutte le camere last minute", spiega Gianluca Deluigi, Le Rose Suite Hotel. "Prova generale dell’estate riuiscita – afferma Gianni Indino, presidente provinciale Confcommercio –. Bene i ristoranti in città e nell’entroterra. Idem pub e discoteche, quelle aperte, come Villa, Altro Mondo, Cocoricò, Carnaby, Baia, Peter, hanno lavorato molto". "Nonostante la temperatura bassina un bel movimento – fa eco Marco Mauri, presidente Consorzio Ristobar –, favorito dagli eventi, a partire dal Paganello".

Mario Gradara