"Vogliamo chiarezza sul futuro del Melograno"

Il 31 agosto si discuterà in Regione della situazione del Melograno. Ma intanto la Cgil replica a Claudio Coli, fondatore e amministratore dell’azienda di Santarcangelo specializzata in frutta e verdura di quarta gamma. Coli aveva parlato di accuse infondate e "notizie fuorvianti" da parte del sindacato, precisando che la produzione è stata sospesa a fine giugno non da Melograno spa, l’azienda commerciale, ma dall’Op Il Melograno, consorsio formato dagli agricoltori che conferiscono i prodotti. "Noi – dice ora la Cgil – non abbiamo messo nel mirino la Melograno spa, ma l’Op Il Melograno. E per quanto riguardo le cause, ogni crisi o aziendale ha una sua genesi . Si tratta di ricercare insieme una soluzione che salvaguardi al meglio impresa e lavoratori". Coli ha spiegato che i lavoratori stagionali "hanno maturato la disoccupazione" e che la cooperativa di lavoro riminese Logica "sta chiamando le maestranze perché ha bisogno di una cinquantina di persone", ma per la Cgil "questo sembra gettare la palla in tribuna". Sui numeri dei lavoratori lasciati a casa, continua la Cgil, "sono quelli forniti dall’avvocato dell’Op Il Melograno con lettera del 6 luglio. Nello specifico: 18 lavoratori somministrati al 30 giugno, 39 avventizi, 11 operai e 4 impiegati a tempo indeterminato". Quindi "la crisi della Op Il Melograno coinvolge 72 lavoratori come da noi segnalato". Cgil chiede poi di chiarire quando saranno pagati gli stipendi arretrati, perché "i lavoratori a tempo indeterminato ancora attendono le retribuzioni di giugno e luglio, quelli a tempi determinato aspettano la paga di giugno". Per il sindacato, polemiche a parte, "la strada maestra resta quella del dialogo e del confronto, a patto che gli interlocutori al tavolo siano interessati a costruire un percorso proficuo. Su quest’ultimo aspetto l’incontro del 31 agosto in Regione, al tavolo per la salvaguardia dell’occupazione, potrà fare la differenza".