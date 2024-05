"Vogliamo far uscire la gente dalle case, e ritrovare l’identità del paese". E’ un gruppo di sette ragazzi che ha avuto, mesi fa, "un’idea meravigliosa". Andata in scena lo scorso settimana al Parco del Gelso, vicino al palazzetto dello sport (già palaparco), con migliaia di partecipanti tra musica, giochi d’acqua, pilates, tiro alla fune - cui ha partecipato anche il parroco don Marco Foschi -, fiumi di birra (88 fusti da 30 litri l’uno), piadina, salsiccia, strozzapreti e fritto misto come se piovesse. "Ma non è stata una sagra – sorride Dario Guziur, uno dei sette –. Non è stata una festa. È stato molto di più. Abbiamo soffiato sulla brace e riacceso un fuoco che sembrava essersi da anni assopito. A dire la verità neanche noi immaginavamo quello che sarebbe saltato fuori". Parole chiave, spiegano i ’magnifici sette’ (insieme a Dario, Nicola e Tomaso Mioni, Marcello Vasini, Enrico Gori, Dario Lorenzini, Carlo Guziur), sono state "affluenza record, inclusività (c’erano anche i ragazzi di Luce sul Mare), famiglie, bambini, giochi, festa sana, identità di paese (che era stata dimenticata), qualità". "Siamo stanchi di eventi che sono solo funzionali al turismo, vogliamo ritrovarci tra noi, per noi": è il manifesto.

L’incubazione. Tutto è nato da sette ragazzi che mesi fa hanno avuto un’idea. "Abbiamo creato qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Nemmeno il Comune pensava che sarebbe stata così grande. Nonostante le difficoltà date dalla normativa in materia, che rende molto difficile fare questo tipo di cose per la prima volta, nonostante la difficoltà nel trovare sponsor, perché nessuno pensava che sarebbe stata una cosa del genere. Abbiamo aperto un’associazione di promozione sociale ’Igea city’. E abbiamo risvegliato un paese che si era assopito, ma che esiste e resiste. "A lavorare – continua Dario Guziur – avevamo quasi 100 persone, tutti volontari. Alcuni sono stati con noi per quattro giorni interi. A montare, lavorare e smontare tutto. Nel parco non è rimasto più neanche un mozzicone di sigaretta ad una giornata di distanza". Una particolarità: ciascuno dei ragazzi ha un locale in zona. "Ma i locali li teniamo fuori, non c’entrno niente. Così come sottolineiamo che la sagra è laica e apartitica". Alla due giorni al parco sono ’transitati’ anche numerosi candidati alle comunali. A titolo personale. Con il ’gioco della sedia’ a cura di Oinc Diving Club sono stati raccolti 400 euro, che andranno in beneficenza per la ricerca sul cancro. Prossimo evento in ottobre. "Ma ce ne saranno diversi tutto l’anno, fino al bis, nel maggio prossimo, di questo festival per famiglie". O ’Igea Fest’, come l’ha chiamato qualcuno: ’PrimaVera Sagra di Paese’.

Mario Gradara