"Vogliamo una tappa del Giro d’Italia nel 2026"

Bellaria Igea Marina vuole entrare nella geografia del Giro d’Italia. La città si candida ufficialmente a ospitare una tappa dell’edizione 2026. A confermarlo è il sindaco Filippo Giorgetti, che parla con realismo ma non nasconde la determinazione: "Non è facile, ma ce la metteremo tutta. Dipende da come verrà strutturato il percorso e da quanto la nostra fascia di territorio verrà compresa. Ma noi ci siamo". La macchina organizzativa di Rcs sport è già al lavoro. La ’Grande partenza’ sarà ufficializzata a ottobre, mentre il tracciato completo verrà presentato a metà novembre. La certezza è che il Giro scatterà dalla Bulgaria, con tre tappe tra Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv e Sofia. Un esordio internazionale che inevitabilmente condizionerà i trasferimenti in Italia e le prime scelte logistiche. Le voci parlano di tappe di montagna tra Ticino e Dolomiti, ma ancora nulla è deciso: "Ci sono abbastanza candidature da riempire due edizioni", trapela dagli ambienti organizzativi. È proprio in questa fase che città come Bellaria hanno la possibilità di far sentire il proprio peso.

La candidatura poggia sull’esperienza di quest’estate, quando Bellaria ha ospitato la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia Women. Viale Pinzon, trasformato in un villaggio rosa, è stato il centro di una giornata che ha unito sport e spettacolo. Migliaia di persone hanno seguito la carovana, i bambini dei centri estivi hanno colorato le strade, gli operatori turistici hanno registrato presenze superiori alle attese. "Un’occasione preziosa per mostrare la città nel pieno della sua vita estiva", aveva sottolineato Giorgetti in quell’occasione. Un test generale che ha dimostrato come la comunità sia pronta a gestire grandi eventi sportivi.

E Bellaria non parte da zero: oltre al Giro Women, negli anni ha ospitato i campionati paralimpici di handbike e numerose competizioni ciclistiche tra cui il Triathlon. Sul valore di questa candidatura insiste Paolo Borghesi, presidente della fondazione Verdeblu: "Il Giro non è soltanto un evento sportivo, è una vetrina che porta il nome dell’Italia in tutto il mondo. Per una città come Bellaria significa rafforzare la brand position, promuovere l’accoglienza e intercettare nuovi flussi di visitatori. Abbiamo già dimostrato di saper organizzare eventi di rilievo, dal Giro Women ai campionati di handbike. Ospitare una tappa maschile nel 2026 sarebbe la ciliegina sulla torta, perché significherebbe entrare definitivamente nel circuito delle grandi destinazioni ciclistiche". Intanto cresce l’attesa per la presentazione ufficiale del tracciato. Se la candidatura andrà in porto, la città rivivrà la magia della carovana rosa, ma su scala ancora più grande.

