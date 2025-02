"Voglio portare ‘Tutta l’Italia’ in Europa"

"Ho deciso di provarci per portare Tutta l’Italia in tutta l’Europa". Passando da San Marino. È determinato Gabry Ponte, uno dei 20 artisti che sabato della prossima settimana saranno in gara per la finalissima del San Marino Song Contest al Teatro Nuovo di Dogana. In palio c’è l’Eurovision Song Contest in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. "Dopo 25 anni di carriera – scrive Gabry Ponte sui social – pensavo non rimanessero molte altre prime volte professionali da vivere, poi è arrivato San Siro, poi è arrivato Sanremo con Tutta L’Italia. La cosa più bella di tutto questo? Il vostro affetto incredibile e il vostro entusiasmo – scrive ai suoi follower che da settimane lo spingevano verso il Titano – Vedere intere generazioni ballare, emozionarsi e divertirsi per il lavoro che fai è la gratificazione più bella che si possa provare. Ed è proprio per voi, che vi siete scatenati sui social chiedendo a gran voce di mandare Tutta L’Italia all’Eurovision, che ho deciso di vivere un’altra prima volta".

In attesa di conoscere il nome del vincitore, si scatenato gli esperti delle scommesse. Spetterebbe proprio all’Italia, il Paese con più artisti in gara (ben 14), il possibile ruolo da protagonista con Gabry Ponte favoritissimo a 1,50. A contendere la possibile vittoria all’artista piemontese, un duello acceso con Marco Carta che, offerto a 3,50, si prepara a tornare sulla scena e a far parlare di sé insieme a Bianca Atzei che a 6,00 non accetta di stare ferma a guardare. Attenzione poi agli underdog di questa edizione. Da un lato secondo gli esperti ci sarebbe Boosta, il cofondatore dei Subsonica che potrebbe riservare sorprese (il suo possibile trionfo pagherebbe 16 volte la posta) e gli inaspettati ritorni sul palco come quelli di Silvia Salemi (33,00) e Luisa Corna (50,00). La finale, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, sarà condotta sul palco del Nuovo da Flora Canto e Francesco Facchinetti. Ospiti della serata, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e la cantante Senhit. La giuria, invece, sarà presidiata da Luca De Gennaro e composta da Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e il direttore generale della Rai e dg di San Marino Rtv, Roberto Sergio.