Vola con l’auto nella scarpata, muore a 22 anni. I familiari: "Con te se ne va il nostro futuro"

Un folle volo giù per la scarpata che costeggia via Monte Cieco. Una caduta terribile di diversi metri dopo aver imboccato una curva a forte velocità ed aver perso il controllo del veicolo. Poi, le giravolte dell’auto su sé stessa. Il parabrezza e i finestrini che vanno in frantumi e il volo fatale fuori dall’abitacolo, sbalzato per una decina di metri lontano dalla Bmw che stava guidando. È la cronaca di un’alba di sangue che ieri mattina è sorta al confine tra Rimini e San Marino, in quella via Monte Cieco, traversa della Superstrada, dove ha perso la vita Alberto Battistini, ad appena 22 anni.

La Bmw alla cui guida si trovava il 22enne Alberto Battistini, morto nell'incidente

La decima vittima della strada in provincia di Rimini dall’inizio dell’anno – nonché la nona da giugno – è un giovane santarcangiolese. Un imprenditore che da un anno e mezzo circa aveva la gestione della discoteca ’Vision Club’ a Gualdicciolo, nella Repubblica di San Marino. Ed è proprio dal Titano che pare provenisse il giovane ieri mattina, intorno alle 5, diretto verso Santarcangelo, dove viveva e dove si trova anche la nota Casa Vinicola Battistini, alla cui famiglia Alberto apparteneva.

Stava rincasando insomma il 22enne, a bordo di una Bmw di grossa cilindrata presa a noleggio sul Titano, quando stando alle prime ricostruzioni dell’incidente da parte della polizia locale di Rimini, imboccando una curva di angolo normale in via Monte Cieco il giovane ha perso il controllo della vettura. Sono ancora del tutto da chiarire la dinamica dell’incidente nonché le cause che hanno portato Alberto Battistini a non avere più il controllo sull’automobile, ma dai primi riscontri l’ipotesi più accreditata che trapela è che il giovane stesse percorrendo la strada ad una velocità ben oltre il limite consentito. Quel che è certo invece è che l’automobile non ha sostenuto la tenuta di strada affrontando la curva della morte e avrebbe così letteralmente ’spiccato il volo’ cadendo giù nella scarpata a bordo strada.

Una caduta di alcuni metri che ha poi innescato una violenta carambola che ha portato prima alla rottura dei finestrini da cui, poi, il giovane 22enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sempre secondo le prime ricostruzioni, infatti, Alberto non avrebbe indossato la cintura quando è uscito di strada.

Uno schianto tremendo, con un boato che ha squarciato il silenzio delle 5 di mattina buttando giù dal letto i residenti della zona, che vedendo quanto accaduto hanno immediatamente allertato i soccorsi, facendo giungere sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 con tanto di elisoccorso. In un primo momento il 22enne è stato stabilizzato dai soccorritori che erano sul punto di trasferirlo all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena quando Alberto è andato in arresto cardiaco e dopo un ulteriore tentativo di rianimarlo, intorno alle 7 infine il 22enne è deceduto.

Classe 2002, la scomparsa di Alberto si è diffusa in fretta, colpendo al cuore la comunità di Santarcangelo, con lo stesso Comune che con una nota ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia del 22enne: "L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo santarcangiolese deceduto nella mattina di oggi (ieri, ndr) a seguito di un incidente stradale". Denso di dolore anche il messaggio affidato ai social e scritto sulla pagina Facebook della Casa Vinicola Battistini da parte dei familiari di Alberto: "All’alba di questa mattina ci hai lasciati per sempre. Con te se n’è andato il nostro futuro. Alberto, dovunque tu sia, noi siamo con te". Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono poi seguiti sotto al post.