Vola la raccolta differenziata e arrivano gli sconti in bolletta

Fai bene la raccolta differenziata? Allora arriva lo sconto sulla tariffa pagata per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Coriano ha quantificato l’ammontare del taglio sui bollettini. Dal municipio spiegano che la tariffa rifiuti per quattro residenti in un appartamento da 100 metri quadrati passa dai 215 euro del 2022 a 208 euro nel 2023. Mentre la tariffa per due componenti di un nucleo famigliare in un appartamento di 80 metri quadrati passa dai 166 euro del 2022 a 160 euro quest’anno. Forse poca cosa, ma è un effetto del riconoscimento per Coriano di comune tra i più virtuosi su scala regionale. Questi sconti sono solo l’inizio: "I contributi avranno un’incidenza maggiore a partire dal prossimo anno", spiegano dal municipio.

A Coriano c’è la Tcp, Tariffa corrispettiva puntuale, metodo che incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti. "L’approvazione del piano delle tariffe Tcp, e il riconoscimento del comune di Coriano tra i più virtuosi in Regione, nonché primo in provincia di Rimini con l’85,3%, determineranno maggiori contributi regionali grazie alle buone pratiche adottate dai cittadini. Ecco perché - spiega l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia - per continuare sulla buona strada di una differenziazione dei rifiuti, attenta e rispettosa dell’ambiente, verrà prevista una penalità per i cittadini che non ritirino gli appositi contenitori o bidoncini, indispensabili per la funzione di ‘contatore’ ai fini della fatturazione. Parallelamente, per disincentivare la produzione di raccolta indifferenziata e quindi spronare ulteriormente a differenziare, verrà aumentata di 2 centesimi a litro la quota variabile aggiuntiva per il superamento dei litri minimi di capienza. Mi piace rimarcare che per rendere sempre più vivibile il territorio con benefici per gli utenti, è fondamentale produrre sempre meno rifiuti, differenziare e riciclare il più possibile". Oltre agli sconti per i più virtuosi, con l’approvazione delle tariffe ci sarà l’estensione alle frazioni del territorio comunale del servizio di spazzamento meccanico già partito nelle scorse settimane. A cadenza mensile le spazzatrici passeranno nelle frazioni di Mulazzano, a Cerasolo e a S. Andrea in Besanigo, in via della Repubblica.