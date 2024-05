Vola l’alberghiero di Novalfetria: ennesimo premio ai suoi studenti

Arriva un nuovo riconoscimento per l’alberghiero di Novafeltria, che fa parte dell’istituto Tonino Guerra. Lo studente Nicolò Agostini (classe IV B1) ha vinto la medaglia di bronzo nella competizione europea di scuole alberghiere ‘CombiGuru Challenge 2024’, che si è svolta qualche giorno fa a Padova. Quella di Agostini si va ad aggiungere ad altre vittorie registrate quest’anno dall’alberghiero, come il primo posto assoluto al ‘Ciak & Cheese’ di Cervia, il premio della giuria popolare per ‘Cucina del Benessere’ a Riolo Terme e il premio come miglior presentazione al ‘TS Cocktail Competition’ a livello regionale. "Sono tantissimi i premi vinti dai nostri ragazzi – dicono dall’istituto Tonino Guerra – Premi che vanno ad arricchire il già corposo palmares dell’alberghiero di Novafeltria. Passione, professionalità e intesa tra corpo docente e allievi sono alla base di tutti i nostri successi".