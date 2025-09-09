Vola dalla Torre, corpo trovato dall’elicottero

San Marino, 9 settembre 2025 – A dare l’allarme sono state due turiste straniere. Nel primo pomeriggio di oggi, mentre stavano visitando la Prima Torre, hanno visto una persona volare giù. Hanno subito raggiunto la biglietteria per riferire quanto visto e da quel momento esatto è partita la macchina dei soccorsi. Un imponente dispiegamento di forze sammarinesi e italiane. Sul posto sono arrivati gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile, la Gendarmeria, ma anche i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 unità e due automezzi. In volo anche l’elicottero dei Vigili de Fuoco di Bologna per scansionare la rupe con la termocamera. E non è stato semplice individuare il corpo della persona che si era gettata ormai qualche ora prima considerando che in quella zona la vegetazione è molto folta. Nel tardo pomeriggio il corpo è stato individuato dall’elicottero di Bologna e sono iniziate le attività di recupero della salma. Operatori specializzati sono scesi lungo la rupe in cordata. Si ipotizza un gesto volontario.