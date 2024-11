Volano gli accessi al Cau: "Sono oltre 15mila"

La Regina difende il suo Cau. "Basta polemiche sul Cau e disinformazione, abbiamo dati significativi che ci dicono che l’Ospedale Cervesi è stato potenziato, e non il contrario": così sbotta Nicola Romeo, assessore alla Sanità del Comune di Cattolica, e snocciola numeri significativi. "Il nuovo centro assistenza urgenza – prosegue l’assessore – nei 10 mesi del 2024 ha fatto registrare 15.658 accessi con un crescendo continuo ed un +31% in più di accessi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, considerando che il Cau nel 2023 era ancora in funzione come primo intervento ed ha aperto ufficialmente come Cau il 18 dicembre scorso. Ma questi numeri ci confermano un’utenza in crescendo e piuttosto soddisfatta se consideriamo anche i questionari che sono stati compilati".

L’assessore riporta anche altri dati su cui riflettere: "Abbiamo abbassato notevolmente anche i tempi di attesa rispetto al passato – prosegue Romeo – da 51 minuti nel 2022 presso il punto di primo intervento a 35 minuti di attesa media in questo 2024, e poi ci tengo a sottolineare pure i tempi medi trascorsi dall’accettazione di un paziente alla sua dimissione, dunque a visita avvenuta. Siamo passati dalle 2 ore e 5 minuti del 2022 a 1 ora e18 minuti nel 2024, dati aggiornati al 30 settembre 2024. Mi pare che si possa dire che il servizio funziona". Un’ulteriore dato conferma anche il ruolo di prossimità del Cau rispetto alle Marche come funzionale anche fuori regione: "Le statistiche ci dicono che al Cau di Cattolica in questi primi 10 mesi del 2024 – prosegue Romeo – si sono rivolti quasi 1.800 marchigiani, il 12% dell’utenza complessiva, direi che si può dire che serve molto anche il territorio fuori regione".

L’assessore sottolinea poi: "In questo modo aiutiamo anche il Pronto Soccorso di Riccione e le urgenze vere e proprie dove le liste di attesa non vedono più l’affollamento di codici verdi e bianchi, che appunto si rivolgono al Cau – coclude –, ma se qualcuno avesse dei dubbi sulla funzionalità in caso di urgenze gravi, possiamo dare anche il dato che circa il 6% degli accessi a Cattolica ha riguardato poi come esito trasferimenti in altre strutture come appunto il pronto soccorso di Riccione, e dunque il Cau è servito anche in questo caso. Vorrei dire che dobbiamo tutti difendere il nostro ospedale e credere nel suo buon operato, è una struttura sanitaria che sta mantenendo la sua posizione e il suo prestigio sul territorio, credo che le polemiche e la disinformazione non servano a nessuno".

Luca Pizzagalli