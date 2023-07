Volantini contro la polizia Indagine della Digos

Le strade di Miramare tappezzate di messaggi contenenti simboli anarchici e offese contro la polizia. Non sono passati inosservanti i volantini – in tutto circa una dozzina – comparsi negli ultimi giorni in viale Oliveti, viale Marconi e viale Sarsina. Si tratta di fogli su cui sono stati stampati articoli di cronaca tratti da giornali e siti web, attaccati con lo scotch alle plance pubblicitarie, ai bidoni dell’immondizia o ai pali della luce. In quasi tutti i casi, sono state aggiunte delle scritte con il pennarello. Quella più diffusa è "Fuck Nazi Police", dove la "A" di "Nazi" rappresenta la "A" di anarchia, mentre la "O" di "police" racchiude la croce celtica.

In altri casi è stata aggiunta la scritta "sbirri morti". Il sospetto è che tutti i volantini apparsi negli ultimi giorni siano riconducibili allo stesso autore, anche se quest’ultimo al momento non è stato ancora identificato. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dalla Digos, che ha aperto un’indagine sul caso. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, dai quali potrebbero arrivare indizi utili all’identificazione del misterioso ‘affissatore’. Quest’ultimo, nel caso in cui dovesse essere identificato, rischia di incappare in una denuncia per il reato previsto 342 del codice penale, "oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario". All’attenzione della Digos sono state portate anche altre scritte impresse con la bomboletta spray su un muro non lontano dalla zona di Riminiterme, in questo caso contenenti insulti al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Nelle scritte è presente, anche in questo caso, la "A" di anarchia. Non è chiaro se vi sia un collegamento con i volantini con gli articoli di giornale visti di recente sempre nella zona di Miramare.

Non è la prima volta che nelle strade della città compaiono scritte contro le forze dell’ordine o rivendicazioni di matrice anarchica, così come messaggi a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato al regime di 41 bis. Anche se per quanto riguarda i fatti più recenti sembra improbabile che possa esserci la mano di appartenenti a movimenti politici estremisti.