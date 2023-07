Volantini e scritte contro la polizia Denunciato 44enne

Aveva tappezzato la zona di Miramare, tra le vie Marconi, Oliveti e Sarsina, con decine di volantini contro la polizia di Stato, riportanti la solita scritta "Acab", ma pure frasi come "L’unico sbirro buono è lo sbirro morto" e simboli anarchici a corredo delle frasi minatorie. Ma la sua azione ’sovversiva’ è stata fermata dalla stessa polizia e la Digos che tanto attaccava. Gli agenti della questura lo hanno rintracciato e denunciato per oltraggio ad un corpo amministrativo. E ora il questore sta valutando di emettere nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio. Negli ultimi giorni l’uomo, un 44enne italiano residente in Lombardia, pregiudicato, ospite di un albergo di Miramare, si era prodigato nell’affissione dei volantini anti-polizia per le strade di Miramare. Ma attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona è stato visto e poi pizzicato in flagranza dalla polizia stessa. Con sé aveva altri volantini con articoli di cronaca tratti da giornali e siti web che parlavano delle forze dell’ordine, sui quali l’uomo scriveva a penna frasi che ne ne auspicavano la morte, con l’aggiunta a corredo di simboli anarchici.