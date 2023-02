Volantini sul Natale Caldari in piazza

Non si ferma la battaglia di Natale. Nonostante l’avviso giunto dal municipio, con la giunta che ha dato mandato ai propri legali per eventuali querele nei confronti della minoranza per i volantini divulgati con le spese del Natale, ieri mattina la lista Caldari, con i consiglieri Caldari e Angelini, era presente con un banchetto al mercato distribuendo i volantini (per l’amministrazione con cifre false) e un plico per consentire ai cittadini di consultare le delibere riferite alle somme riportate. Una presenza anticipata dall’avviso social alla cittadinanza: ‘Veniteci a trovare’.