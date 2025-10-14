Volata finale per la Bertazzoni. Trattative per la Spa cittadina

Sprint finale per la Bertazzoni. Le prossime settimane saranno decisive per capire se potrà decollare il progetto della maggioranza per dare alla città una Spa cittadina e rilanciare l’area sud in chiave termale. Molto passa dalla vendita della ex colonia, ma l’operazione non si ferma a questo. In maggioranza qualcuno comincia ad avere fretta. Va letto in questa chiave il post comparso sulla pagina del Pd nel fine settimana scorso. "Concretizzare il progetto della Spa cittadina come cambiamento dell’offerta". La frase era preceduta da queste parole: "Recuperare il tempo perduto".

Il tempo stringe per il Pd, perché mettere in piedi il rilancio della zona sud partendo dalla Spa cittadina sarebbe un buon biglietto da visita con cui presentarsi alle prossime elezioni tra un paio di anni. Le condizioni per non farsi sfuggire l’occasione ci sono. La vendita della ex colonia ha intercettato l’interesse di diversi operatori. Non c’è un solo potenziale compratore ma diversi imprenditori e società interessati, locali e non. Il valore della ex colonia, stimato inizialmente in 6,2 milioni di euro, era già sceso per effetto della prima asta andata deserta. Ora con la trattativa privata bisognerà capire quale sarà il punto di caduta del prezzo su cui le parti troveranno l’intesa. Ma la Bertazzoni fa parte di un progetto più ampio, quello della Spa cittadina appunto, legandosi al parco Perle d’acqua. Buon parte del parco è di proprietà del Comune, dunque può essere messo sul piatto. Tradotto, l’imprenditore che oltre all’acquisto della ex colonia fosse disponibile a collaborare con il Comune per realizzare un progetto di Spa cittadina, vedrebbe la sua proposta di acquisto prendere punti.

Per ingolosire i potenziali acquirenti, l’amministrazione sta mettendo risorse e cantieri. Il rifacimento della ciclabile con percorso pedonale lungo viale Torino è un inizio a cui seguirà quello che in municipio chiamano il Parco delle dune. L’area compresa tra la spiaggia e viale Torino, e confinata dalla ex colonia e piazzale Marinai d’Italia, dovrà divenire un parco con tanto verde. Chi comprerà la Bertazzoni si ritroverà a fianco un’area verde con un vincolo di non edificabilità, al posto di una zona molto poco curata e in parte utilizzata a parcheggio. Il parco aumenterà il valore dell’ex colonia e degli appartamenti che vi nasceranno all’interno. Infatti resta possibile trasformare il 40% della struttura in appartamenti da rivendere, sfruttando la norma sui condhotel.

Andrea Oliva