Volata per il bonus. Caccia alle bici elettriche: "Sarà boom di vendite grazie agli incentivi"

La ’volata’ partirà il 9 gennaio. Sarà quello il primo giorno utile per chiedere il bonus di 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica, grazie ai soldi stanziati dalla Regione. Ma in realtà nei negozi di biciclette è già iniziata la corsa. "Per essere sicuri di accaparrarsi il bonus, tanti hanno già prenotato la loro bici nuova, in alcuni casi versando già un anticipo. Soltanto noi abbiamo già ricevuto un centinaio di ordini, nonostante manchino ancora diversi giorni al 9 gennaio", sorride Marco Poziello, uno dei titolari del negozio Dafne Fixed di via Garibaldi. Dove le bici elettriche "vengono preparate direttamente da noi, le facciamo anche personalizzate".

L’anno scorso i fondi per il bonus bici stanziati dalla Regione erano andati esauriti in meno di un mese. "Ma stavolta probabilmente termineranno prima, vista la mole di richieste – ammette Giancarlo Cecchi dal negozio Cicli Matteoni di Santarcangelo – Noi abbiamo già una ventina di biciclette prenotate. I prezzi? Si parte da poco più di mille euro a oltre 3mila, ma finora molti si sono orientati sui modelli più economici". Il bonus, vale la pena ricordarlo, può essere utilizzato per ogni tipo di bici elettrica, comprese le mountain bike, le gravel (sempre più di moda) e quelle da corsa. Ma la richiesta, in questo momento, è soprattutto per le bici con cui girare tutti i giorni, in città. "L’anno scorso ne abbiamo vendute oltre 150, anche grazie al bonus, partito a settembre – ammette Giuseppe Perrino, titolare del negozio Bike shop di piazza Malatesta – Negli ultimi mesi il mercato si era un po’ fermato, ma in questi ultimi giorni parecchie persone sono venute qui in negozio a vedere i modelli, a chiedere informazioni. Alcuni hanno già prenotato la bici". Stessa musica a Semprini bike, in via Saffi: "C’è forte interesse, soprattutto per le bici da città. Noi abbiamo molti modelli e per tutti i prezzi: si parte da 1.200 euro, per quelli più costosi servono alcune migliaia di euro". L’incentivo della Regione può arrivare, al massimo, a 500 euro. Si potrà chiedere il bonus a partire dal 9 gennaio: le istruzioni su come ottenere l’incentivo sono sul sito della Regione.

Un bonus per tanti, ma non per tutti. Nella provincia di Rimini infatti potranno avanzare la richiesta soltanto i residenti del capoluogo e quelli dei comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano, Morciano, Poggio Torriana, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo e Verucchio.