Volata per la stagione. Riccione apre la festa. In trentamila sulle strade per rendere omaggio al Giro

Con lo smartphone pronto in mano per un selfie con il campione. Oppure seduti a un tavolo dei locali di viale Ceccarini sorseggiando un drink (rosa..) mentre sfila la maglia rosa. Doveva essere una grande festa e così è stato. Un’onda rosa ieri mattina ha invaso la Riviera per la 13esima tappa del Giro d’Italia, partito da Riccione. Con la Perla vestita da rosa, a partire da piazzale Roma, dove ha preso il via la corsa che ha portato i corridori fino al traguardo a Cento. L’atmosfera che si respirava in ‘salotto’ era quella del Capodanno estivo. Una città rosa per il Giro. Alla partenza il centro era murato di persone vestite di rosa: cappelli, zainetti, maglie, foulard. Qualche signora ne ha approfittato per sfoggiare il tailleur e le scarpe con tacchi a spillo, rigorosamente rosa. Tutti a caccia del posto più strategico, per avvicinare qualche campione e carpire un autografo o un selfie. Diversi corridori, scesi dal podio dopo la presentazione, si sono concessi al pubblico prima di dirigersi alla partenza facendo la felicità dei fan. Come un padre, con i due figli al seguito, che è riuscito a collezionare decine di autografi su carta e sulle magliette indossate dai bimbi. Nel villaggio intanto alcuni atleti si concedevano un momento di relax. Tra questi c’era anche chi aveva fatto arrivare a Riccione la famiglia la notte precedente. Questa tappa del Giro, voluta per rendere omaggio alla Romagna ferita dall’alluvione di un anno fa, ha rappresentato per squadre, addetti ai lavori e organizzatori, anche un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia dei famigliari.

Il Giro ha richiamato in Riviera anche tanti turisti. Tra il pubblico parecchi stranieri, soprattutto tedeschi, ma anche brasiliani e canadesi, alcuni ospiti dei vari bike hotel di Riccione, venuti per assistere alla corsa rosa. Una mattinata in crescendo fino a quando, alle 13, i ciclisti si sono raggruppati per la partenza, con la sindaca Daniela Angelini a sventolare la bandiera del Giro dando il via. Una passerella condita da un pizzico di tensione, quando lungo viale Ceccarini alcune persone hanno alzato al cielo una bandiera palestinese. Tuttavia non ci sono state contestazioni. Intanto in viale Ceccarini tutti ad ammirare la sfilata dei corridori. La gara vera e propria è cominciata avvicinandosi al confine con Rimini, sul lungomare. La prima fase è stata spettacolo, anche per consentire al pubblico vivere le emozioni della corsa e i suoi protagonisti. Musica per le orecchie degli appassionati, che già dalle 9 erano arrivati per non perdersi l’avvio della pedalata con l’ex campione Paolo Bettini: 31 km in bici insieme al vincitore dell’oro all’Olimpiade del 2004, di due Mondiali e di tante altre corse importanti.

Emozioni anche al momento dell’inno nazionale suonato alla partenza: a esibirsi Giulio Maceroni, che ha interpretato con la sua chitarra elettrica un inno di Mameli rock. Poi tutti in sella e via, lungo viale Ceccarini con gli occhi puntati su Tadej Pogacar, la maglia rosa. "Un ragazzo solare come la nostra città. Un fenomeno istintivo, spettacolare, tremendamente vincente come il campione che portiamo nel cuore, Marco Pantani, a cui abbiamo dedicato l’installazione principale per accogliere il Giro d’Italia, la Perla Rosa...", ha detto la sindaca, rivolgendosi alle migliaia di persone presenti, scatenando un lungo applauso. "È stato un onore e una grande gioia contribuire al successo di un evento così amato – ha aggiunto l’assessore al Turismo Mattia Guidi – Riccione sa sempre distinguersi, riuscendo a far emergere il suo carattere pop e la sua capacità di sorprendere e stupire". Mentre il pubblico in ‘salotto’ lentamente se ne andava via con il gruppo ormai lontano, lungo le strada attraversate dal Giro d’Italia altre migliaia di persone festeggiavano il passaggio dei corridori. Almeno 30mila le persone scese in strada ieri per assistere alla corsa tra Riccione, Rimini e Santarcangelo. All’altezza della rotonda di via Covignano, tra il pubblico c’era anche una classe della scuola d’infanzia poco distante. Bambini curiosi che allungavano le mani salutando, e poliziotti sulle moto che si chinavano per dare loro il ‘cinque’.

Nives Concolino

Andrea Oliva