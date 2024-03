Volata per le elezioni. I tavoli aperti dalla Bertuccioli

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro del comitato elettorale a sostegno di Michela Bertuccioli, candidata sindaca per il centrosinistra di San Giovanni in Marignano alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Sei i tavoli di ascolto, confronto e programmazione costituiti da cittadini rappresentanti del mondo civico, associativo, lavorativo, che si riuniranno anche nei prossimi mesi per la stesura del programma elettorale. I tavoli tematici approfondiranno nuclei come sostenibilità, ambiente, pianificazione e rigenerazione urbana, associazionismo, sport e cultura, promozione del territorio, sviluppo economico, turismo, scuola, servizi alla persona, diversabilità, diritti e pari opportunità. Michela Bertuccioli ha poi voluto anche un tavolo composto unicamente dai giovani come libera espressione e creazione della loro visione del proprio paese. "Ringrazio tutti i partecipanti e quanti vorranno aderire, con i propri diversi approcci e sensibilità, a questo progetto di stesura partecipata _ afferma la candidata Michela Bertuccioli _ sono sempre stata convinta che per amministrare una città occorra far sentire protagonisti i cittadini, informandoli, confrontandosi e accompagnandoli nelle scelte. Ed è quello che faremo

anche per la redazione

del nostro programma elettorale".

lu.pi.