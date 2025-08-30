Voleva farsi investire per la polizza. Minacce e coltello contro la titolare, arrestato un 55enne nel residence

Si è trasformata in un incubo surreale la convivenza forzata tra la titolare di un residence riminese e un suo inquilino. L’uomo, 55 anni, non solo le chiedeva insistentemente di investirlo con l’auto per inscenare un incidente e incassare il premio assicurativo, ma al suo rifiuto ha dato il via a una spirale di minacce e persecuzioni culminata con l’arresto.

Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il riminese – che viveva in un monolocale della struttura – avrebbe perseguitato per mesi la donna con richieste assurde, sfociate presto in intimidazioni continue. Al rifiuto di assecondarlo, ha iniziato a disturbare gli altri ospiti, fino a minacciare apertamente di morte la titolare.

L’episodio più grave risale all’inizio di agosto: armato di un affilato coltello da pesce, l’uomo avrebbe terrorizzato alcuni clienti del residence in attesa del rientro della proprietaria, che poi ha affrontato con nuove minacce. Una situazione diventata insostenibile, che ha spinto i carabinieri a intervenire e a notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del Tribunale di Rimini, Lucio Ardigò.

Dietro l’escalation, gli investigatori hanno ricostruito la volontà dell’indagato di “vendicarsi” della donna, colpevole solo di non voler partecipare alla truffa assicurativa. Ora il 55enne si trova in carcere a Rimini, difeso dall’avvocato Michele Di Viesti. Per la vittima e per i clienti del residence si chiude così una vicenda paradossale e inquietante, in cui la follia di un progetto criminale è degenerata in una persecuzione quotidiana.