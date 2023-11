"Volevano affossare la mia ricandidatura"

"Sono felice per la Polisportiva e mi chiedo dove sono oggi quei politici che ci attaccarono per la richiesta di un contributo al Comune". A parlare è Giuseppe Solfrini, l’ex presidente della Polisportiva che si trovò al timone della società nel periodo post Covid, quando la guerra in Ucraina fece decollare le bollette energetiche portando diversi impianti natatori a chiudere. Lo stadio del nuoto di Riccione rimase aperto. "All’epoca chiedemmo un contributo all’amministrazione basandoci su quelle che erano le norme vigenti. Venimmo attaccati pesantemente da diversi politici di entrambi gli schieramenti. Oggi a concedere quel contributo è l’amministrazione retta dalla commissaria, e appare evidente la correttezza di quella richiesta. Le polemiche erano strumentali. L’obiettivo era affondare la mia figura di presidente impedendo una ricandidatura. La parte triste della vicenda è che non avevo alcuna intenzione di candidarmi, come detto pubblicamente. Hanno solo provocato problemi alla società". Non solo, "senza quelle polemiche il contributo sarebbe arrivato ben prima. Oggi auguro al presidente Nitti di poter lavorare nel migliore dei modi per la Polisportiva". Mentre "ai quei politici dico che al loro confronto è meglio avere la commissaria".