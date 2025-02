Voli, colonie, hotel da rottamare. Il sindaco: "Ecco le sfide da vincere. Lavoriamo a nuovi grandi eventi"

Maratona in consiglio comunale ieri, per affrontare la situazione del turismo a Rimini. Un dibattito in cui si è parlato del bilancio del 2024, delle prospettive per l’anno appena iniziato e anche, soprattutto, dei nodi irrisolti, a partire dalla riqualificazione alberghiera e dal futuro delle ex colonie. Nel suo lungo intervento, Jamil Sadegholvaad è partito dai dati del 2024: "Siamo andati bene. Le presenze sono aumentate del 2,7%. Una crescita trainata in particolare dagli stranieri (+7% di arrivi, +9,2% di pernottamenti)". Dunque "un anno positivo per il turismo riminese, nonostante le difficoltà economiche che hanno pesato sulle famiglie italiane". Per questo "occorre puntare sempre più sui turisti stranieri": "Il 2025 è l’anno della svolta per il nostro aeroporto con tante nuove rotte". Un anno con "19 fiere e 55 congressi che trainano il turismo fuori stagione", aspettando il riqualificato Stadium (pronto nel 2026) e la nuova maxi arena in Fiera (attesa per il 2028) "che completeranno il processo di destagionalizzazione". Per questo "occorre lavorare da subito per portare a Rimini grandi eventi di spettacolo, musicali, sportivi". Tra i nodi da sciogliere il tema delle spiagge con l’incertezza sui bandi per le concessioni. Ma intanto "entro marzo approveremo il nuovo piano spiaggia". C’è da vincere la sfida per le colonie ("abbatteremo l’Enel quest’anno") e i vecchi hotel: "Condivido l’idea di liberare spazi per ricavare verde, servizi e opportunità per i turisti e i residenti. Sarà una delle nostre priorità coil nuovo Piano urbanistico generale".

Sulla questione dei vecchi hotel Carlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia, ha presentato la proposta di eliminare i vincoli ricettivi e permettere di demolire le strutture più fatiscenti per farci altro. Il consigliere Luca De Sio ha chiesto con un ordine del giorno di "istituire un tavolo permanente con le associazioni di categoria sull’imposta di soggiorno, per dare la possibilità agli operatori di decidere insieme al Comune come utilizzare i proventi della tassa. Un tavolo consultivo per coinvolgere di più gli operatori, come loro chiedono da tempo".