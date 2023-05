Volley serie C Prime Riccione manca il tris

S’interrompe la mini-striscia della Prime Cleaning Riccione in questa poule promozione di volley C maschile. Dopo due limpidi successi nelle prime due uscite, la squadra di Claudio Botteghi incespica contro l’ostacolo sulla carta più morbido, quei Vigili del Fuoco Reggio Emilia che erano ancora al palo. Nella città del Tricolore il match si conclude comunque al tie-break (3-2 per gli emiliani, 25-17, 25-20, 19-25, 22-25, 15-11 i parziali) e quel punticino catturato è quanto meno utile per mantenere una solitaria leadership a quota 7 (dietro c’è il CrevaVolley a 6, quindi Corlo Sasco a 3 e Vigili del Fuoco a 2, con la poule che sabato imboccherà il viale del ritorno). A Reggio il Riccione va subito in affanno, complice anche un servizio che non punge. Nel terzo e quarto set la Prime Cleaning torna in sella al match, prende in mano l’inerzia della gara. Ma al tie-break è di nuovo la formazione di casa a fare la voce grossa, prendendosi così lo ‘scalpo’ degli adriatici, oltremodo fallosi.

Il tabellino: Alessandri 2, Nascimento 18, Mair 18, Arcangeli 22, Tosi Brandi 11, Campi 6, Cangelli (libero), Annibalini ne, Pagnoni ne, Sticchi ne, Fabbri ne, Donini ne, Semprini ne. All.: Botteghi.