Volo deviato, passeggeri dirottati a Bratislava

Erano diretti a Budapest, invece si sono ritrovati a Bratislava. La disavventura è capitata ieri ai passeggeri che avevano prenotato il volo da Rimini alla capitale ungherese con Ryanair. Il volo doveva partire dal ’Fellini’ alle 16,40 e arrivare a Budapest intorno alle 18,20. Ma a Budapest i passeggeri non ci sono arrivati. Il loro volo si è fermato prima, nella città di Bratislava in Slovacchia. Ryanair ha deciso di deviare il volo, comunicandolo all’ultimo ai passeggeri.

Da quanto si è appreso ieri pomeriggio, il volo partito da Rimini è stato dirottato a Bratislava a causa delle condizioni avverse del meteo. E non è stato l’unico deviato nella giornata di ieri per colpa del maltempo. Anche tre giorni fa sia la Ryanair che altre compagnie avevano dirottato altrove alcuni voli partiti dall’Italia sempre per il meteo. La settimana scorsa – in una sola giornata – erano stati una decina i voli diretti a Catania e dirottati altrove a causa del forte vento. E ieri pomeriggio è toccato anche a uno degli aerei partiti dal ’Fellini’, diretto a Budapest e poi deviato a Bratislava. Sono stati regolari invece, come confermano dall’aeroporto, gli altri voli che ieri erano in programma da e per Rimini.