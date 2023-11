Volo e l’incontro galeotto nel bagno di un locale

A volte i ricordi affiorano con prepotenza. E’ successo in diretta su Radio Deejay a Fabio Volo che, lunedì nella puntata de Il Volo del mattino, ha raccontato un flirt, sbocciato durante una cena in un noto locale di Riccione. Un storia risalente a una ventina di anni fa, confermata da Linus, direttore dello stesso network, a quanto pare testimone di quello che viene definito "un gioco di sguardi".

I protagonisti sono "a tavola tra amici e colleghi, non passa inosservato lo sguardo di alcune ragazze da un altro tavolo e un cenno d’intesa". Ne parla Fabio Volo, allora trentenne, presente Linus che, come riporta il sito di Radio Deejay "ha fatto irruzione nel suo programma prima di andare in onda come sempre con Deejay chiama Italia. "Vi ho mai raccontato, a proposito di andare in bagno nei ristoranti con uno o con una, di quella sera che ero a cena con Linus a Riccione? _ chiede Volo _. Una ragazza mi guardava e mi ha fatto cenno". Non nasconde che quella sera è stato colto di sorpresa, alla sprovvista, così ha chiesto l’aiuto degli amici, in questo caso rivolgendosi a Linus, seduto accanto a lui. Volo ricorda: "Ho chiesto: Linus, cosa faccio, vado o non vado?". Lui ha messo la testa nel piatto, non ha preso una decisione netta. Lei era bellissima, più o meno aveva la mia età. Mi ricordo che indossava un top e una minigonna, i tacchi e aveva una collanina intorno alla pancia, sul punto vita. Mi alzo e vado. Ma lei era seduta con il marito. Tu la guardi, lei ti guarda. Poi lei è andata verso il bagno guardandomi. Io ero un uomo debole, così sono andato anch’io. Poi cos’è successo lì dentro me lo ricordo. Posso dire la verità? Ho preso l’iniziativa. Abbiamo iniziato, poi lei mi ha fermato. Mi ha detto: ‘Ferma: io posso andare avanti solo se partecipa anche mio marito’. E io le ho risposto: ‘Guarda, io dove smetto è proprio quando arriva tuo marito’. Questa è la conclusione della breve storiella, confermata poi dall’intervento di Linus: "Eravamo in un ristorante che non c’è più adesso, c’è una pasticceria al suo posto nel cuore di Riccione".