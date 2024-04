Volo tremendo dopo la caduta: grave ciclista

Grave incidente ieri a San Marino per un ciclista. Un 42enne (residente del Bolognese) era in sella alla sua bici proveniente dalla zona di Chiesanuova quando, per causa ancora da accertare, lungo la discesa che porta al ponte di Fiorentino ha perso il controllo ed è caduto a terra. L’incidente è avvenuto verso le 12,30 e il volo è stato tremendo. Il ciclista ha riportato varie ferite, soprattutto al volto, e un grave trauma cranico. Portato in un primo momento all’ospedale di San Marino, è stato poi trasferito (viste le condizioni) all’Infermi di Rimini, dove si trova tuttora. Il 42enne è ricoverato in rianimazione ed è stato intubato. Sono in corso le indagini della polizia civile di San Marino per ricostruire la dinamica dell’incidente.