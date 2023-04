Volontari di Cesenatico ospitati a Bordonchio

Diciotto volontari con tre mezzi di soccorso della Protezione civile di Cesenatico, dopo l’incendio che a fine febbraio ha reso temporaneamente non fruibile il loro distaccamento, vengono ospitati nella sede dei colleghi di Bellaria Igea Marina, che è vicina all’acquedotto di Bordonchio. "Sono già 5 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati a partire dall’apertura della sede provvisoria di Bellaria", segnalano gli interessati. Il trasferimento è stato deciso "per assicurare l’operatività del personale del distaccamento di Cesenatico durante il periodo di tempo necessario per il ripristino dei locali". La sede messa a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina nel periodo estivo viene adibita a sede del presidio stagionale del Comando di Rimini. "Grazie alla disponibilità manifestata dal Comune di Bellaria Igea Marina – aggiungono i volontari – il soccorso tecnico urgente del territorio ed in particolare del tratto in argomento della riviera potrà essere garantito".