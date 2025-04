Volontari di Protezione civile, ecco il corso: "Mettiamo l’impegno civico al primo posto"

È iniziato ieri, il corso base per volontari della Protezione civile della Repubblica di San Marino. Un appuntamento atteso, quello di questo fine settimana, che ha raccolto l’adesione di numerosi cittadini pronti a mettersi in gioco per il bene collettivo, rispondendo al bando chiuso lo scorso 6 marzo. Due giornate fitte di teoria e pratica, fianco a fianco con i volontari esperti dell’Unione delle associazioni e dei Gruppi dei Castelli. Una vera e propria immersione nel cuore dell’impegno civico. "Essere volontari di protezione civile significa fare una scelta di grande valore" ricorda il segretario di Stato Matteo Ciacci. Il corso si concluderà oggi.