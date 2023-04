Volontario investito in viale Ceccarini

Sulla via del servizio, quello di volontariato per la viabilità alle scuole primarie di Riccione Paese in via Machiavelli. Quello che ieri mattina, un volontario del Comune non ha potuto svolgere dopo essere stato centrato in pieno da un’automobile in viale Ceccarini e sbalzato in aria per 13 metri a seguito dell’urto. Un investimento tremendo che ha coinvolto ieri alle 7.40 un uomo di 66 anni residente a Riccione mentre in sella alla propria bicicletta stava percorrendo l’attraversamento ciclo-pedonale di viale Ceccarini, quando un’auto alla cui guida si trovava un uomo di 91 anni residente a Misano lo ha centrato in pieno all’altezza dell’incrocio con viale Lamarmora.

Il colpo è stato tremendo, tanto che il 66enne è stato sbalzato dal proprio veicolo per diversi metri, appunto, e la bicicletta distrutta. A seguito dell’incidente, infatti, il 66enne ha riportato alcune fratture e le sue condizioni, all’arrivo dei sanitari, hanno necessitato del trasporto in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Illeso è rimasto invece l’altro uomo coinvolto nello schianto, il 91enne di Misano alla guida dell’automobile. Sul posto a seguito dell’incidente si sono subito precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Riccione, che hanno eseguito i rilievi del caso e gestito la viabilità lungo il viale. Secondo i primi riscontri, l’incidente si sarebbe verificato a seguito di una distrazione del conducente dell’auto.