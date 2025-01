Vongola Romagnola: "Un marchio per volare"

"Con il riconoscimento recente del marchio del marchio ’Vongola Romagnola’ puntiamo a dare risalto alla produzione di questa importante risorsa autoctona, facendo sapere al consumatore fin dall’etichetta qual è la storia di ciascun sacchetto acquistato, dalla barca da pesca all’intera filiera, per mantenere una forte connotazione territoriale ai nostri molluschi, e a espandere i nostri mercati". Parla Nicola Tontini, direttore della Casa del Pescatore di Cattolica. Che ha tratteggiato, insieme ai due Consorzi di Gestione Molluchi di Rimini e Ravenna, il percorso che ha portato al marchio registrato nell’Unione europea. Il marchio collettivo territoriale ha ottenuto nei giorni scorsi il certificato di registrazione dell’European Union intellectual property office (Euipo). Il marchio vede l’adesione delle cooperative dei pescatori associate a Legacoop Romagna, con l’obiettivo di valorizzare il prodotto delle nostre marinerie. Le barche autorizzate alla pesca della vongola sono 36 nel compartimento di Rimini e 18 in quello di Ravenna. Una cinquantina. La pesca si svolge per dieci mesi all’anno: i pescatori escono in mare tre o quattro volte alla settimana e lavorano per sbarcare fino ad un massimo di 400 chilogrammi di prodotto al giorno (ma la media è più bassa ovviamente).

La pesca, svolta nel rispetto dei cicli biologici, consente di portare oltre 2mila tonnellate di vongole sulle tavole di consumatori e pubblici esercizi. "In questo periodo siamo in periodo di fermo per favorire il ripopolamento – spiega Michele Castelluccia, presidente del Consorzio riminese –, fermo concordato con la Capitaneria di Porto, fino al 10 febbraio. Abbiamo scelto di fermarci per un mese, con le nostre 36 barche, ogni tre mesi di attività proprio per migliorare dimensioni e qualità del prodotto. Dopo la ripartenza il mese prossimo faremo un’altra pasua a maggio. I risultati di questi stop and go però si vedono: le vongole raggiungono dimensioni ragguardevoli, dai 24 fino ai 30 millimetri, un buon prodotto".

Tra le note meno liete il restringimento dell’area di pesca a sole circa 7 miglia nautiche (13 chilometri circa): "Dopo le temperature eccessive del mare l’estate scorsa – aggiunge Castelluccia – non ci si è ancora ripresi dalla grande morìa di vongole nella zona nord, dove c’è ora solo novellame. Anche le vongolare di Cesenatico in questo periodo sono costrette a venire a pescare in zona Marano-Riccione". Notizia positiva: il famigerato granchio blu nel Riminese non ha fatto strage di vongole, come nella zona di Comacchio. "Per valorizzare il marchio ’Vongola Romagnola’ – aggiunge Tontini – stiamo predisponendo un disciplinare, che sarà sottoposto ai produttori e distributori per l’adesione". Già oggi le vongole ’lupino’ (le riminesi, da non confondere con le veraci del chioggiotto) sono vendute attraverso Coop Alleanza 3.0

Le ’poveracce’, parte integrante della tradizione marinara – sottolinea Legacoop Romagna – sono una risorsa ittica di grande valore economico per le cooperative e per il nostro territorio".

Mario Gradara