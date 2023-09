Vongole abusive 480 chili finiscono sotto sequestro

È stato sorpreso all’alba, mentre si trovava nelle acque di Bellaria Igea Marina intento in un’attività di pesca sotto costa, un peschereccio a bordo del quale sono poi stati trovati e sequestrati 480 chili complessivi di vongole. Questo l’esito del controllo sulla filiera della pesca effettuato da parte delle Capitanierie di porto - Guardia Costiere nelle acque appunto del compartimento marittimo riminese. Nello specifico, l’elicottero della Guardia Costiera, a seguito di un attento monitoraggio del territorio, ha rilevato un peschereccio nelle acque di Bellaria impegnato dunque nell’attività di pesca sotto costa, a meno di 300 metri dalla riva. l’anomalia ha perciò fatto scattare nell’immediato l’impiego della motovedetta.

Raggiunto il peschereccio presso il porto di Bellaria, i militari operanti il personale della Guardia Costiera di Cesenatico hanno proceduto al sequestro del pescato, il quale era stato trasbordato in un furgone per la successiva commercializzazione. Il prodotto in questione, costituito interamente da vongole, risultava contenuto in 40 sacchi della capienza di 10 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 400 chili. La violazione rilevata ha comportato l’elevazione di una sanzione amministrativa pari a duemila euro nei confronti del Comandante del peschereccio pizzicato a pescare sotto costa.

Nel corso della medesima attività, grazie all’ispezione approfondita effettuata nei confronti del furgone adibito dai pescatori al successivo trasporto del pescato, è stato trovato dell’ulteriore prodotto ittico non tracciabile in quanto non munito di etichettatura e non accompagnato dalla pertinente documentazione. Il prodotto in questione, anch’esso costituito interamente da vongole e risultante pari a 80 chili, è stato sottoposto a propria volta a sequestro ed il personale operante ha provveduto a staccare un’altra sanzione pari a 1.500 euro nei confronti del commerciante titolare del mezzo di trasporto.