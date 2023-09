Vorrei chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute d’acconto 2021

Gentilissimo Carlino,

si sa, quando è lo Stato che deve avere qualcosa dai cittadini lo vuole subito ma quando lo deve dare ci mette anni. A questo punto vorrei chiedere all’Agenzia delle Entrate che fine ha fatto il rimborso delle ritenute d’acconto del 2021 a cui hanno diritto i lavoratori in prestazione occasionale, ossia quelli peggio retribuiti, a cui tassano anche le mance da 1 euro. Il rimborso doveva arrivare a giugno, ma non si è visto nulla, e gli enti pubblici non fanno sapere niente.

Milena Rega