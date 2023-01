‘Vota il presepe’, tempo di candidature

Si potranno presentare fino al 13 gennaio le foto dei presepi che partecipano al concorso organizzato da Famija Arciunesa, alla quale sono già giunte alcune decine di adesioni. ‘Vota il Presepe’, come rimarca il presidente Francesco Cesarini, "è teso a valorizzare l’impegno dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che allestiscono il presepe in casa. L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare alle parrocchie, basta inviare la foto del proprio presepe a [email protected], l’immagine sarà poi pubblicata nella gallery di ‘Vota il Presepe’ e votata dal pubblico fino alla nuova scadenza di venerdì. Ai tre presepi di ogni parrocchia che otterranno più preferenze, Famija Arciunesa donerà dei dispositivi per la riproduzione musicale (casse acustiche portatili e cuffie), oltre alla pubblicazione della foto, per i primi classificati, della propria Natività sul periodico della stessa associazione.