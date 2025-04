Voto bipartisan per aumentare gli alloggi sociali

Emergenza casa: voto quasi unanime nel consiglio dell’altra sera all’ordine del giorno proposto da Luca de Sio e Andrea Pari, presentato per adesione da quasi tutti i capigruppo di minoranza e di maggioranza. Obiettivo: "ampliare l’offerta abitativa – spiegano de Sio e Pari – di residenze sociali (Ers) e sostenere le categorie socialmente strategiche. Si pensi ad esempio ad infermieri, operatori socio sanitari e soprattutto forze dell’ordine". "Le difficoltà abitative – aggiungono – riguardano ormai anche tali percettori di reddito, ma in questi casi i riflessi del problema non si limitano alle loro famiglie, bensì finiscono per indebolire l’intero sistema dei servizi pubblici". L’odg prevede che sindaco e giunta assumano "tre precisi impegni: "aumentare l’offerta di alloggi Ers con nuove realizzazioni... riservare una quota del 20% di tali nuovi alloggi alle categorie strategiche; riservare il 10% degli alloggi Ers già esistenti alle medesime categorie". Accolto anche l’invito a "sfruttare l’occasione del Pug" in questa direzione.