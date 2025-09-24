Vox in Femina porta il silenzio in scena

Non sempre serve un’orchestra per riempire un teatro. A volte basta una voce. Oggi, alle 21 al Teatro degli Atti di Rimini, Laura Catrani presenta Vox in Femina, recital della Sagra musicale malatestiana che mette al centro il suono primordiale e lo sguardo delle donne come chiave di lettura del presente. Ideato nel 2010, il progetto nasce da un atto di coraggio. "Ho immaginato Vox in Femina spinta a una scelta complessa e difficile: la voce sola senza accompagnamento musicale", racconta Catrani. Una decisione estrema che trasforma l’assenza sonora in interlocutore vivo: "Il canto dialoga con il silenzio, dal quale trae ispirazione e forza". In questo confronto si innesta la prospettiva femminile, capace di convertire la vulnerabilità in energia creativa. La voce si fa corpo, respiro, battito, fino a rendere musicale persino "il muoversi impercettibile delle ciglia". Il percorso visivo di Francesco Lupi Timini e Lucio Basadonne accompagnerà la performance senza invadere, disegnando un orizzonte che tiene desta l’attenzione dello spettatore. Il repertorio spazia dal medioevo visionario di Hildegard von Bingen all’avanguardia novecentesca di Berio, Berberian, Castiglioni e Cage, fino alle pagine scritte per Catrani da Alessandro Solbiati, Matteo Franceschini e Delilah Gutman. Laura Catrani non è solo un’interprete: è ricercatrice di movimento e vocalità. Diplomata al conservatorio Verdi, si è specializzata nella musica di oggi e insegna tecniche di respiro e corpo con il metodo Gyrokinesis, di cui è trainer dal 2019. "Vox in Femina è una ricerca di linguaggio e di sperimentazione acustica – afferma –. La voce, come una luce accesa sul buio, porta in superficie i gesti più piccoli del mondo reale o del movimento interiore e mette a nudo l’universo vasto e sensibile delle donne". Non semplice concerto, ma atto poetico e identitario, in cui la voce sola diventa testimonianza e resistenza.

Aldo Di Tommaso