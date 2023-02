"Vuoi la camera anche per l’estate? Allora paghi il doppio"

Affitti esorbitanti per gli universitari. Con prezzi che variano, in media, tra i 350 e i 400 euro per il posto in una stanza doppia o tripla, per arrivare fino a 500 euro per una singola. E i costi per utenze sono quasi sempre escluse dal conto. Questa è la realtà per gli universitari che cercano casa a Rimini. Abbiamo provato allora a fingerci uno di loro, cercando tra i vari annunci.

La prima chiamata è per un appartamento in corso d’Augusto, dove sono già presenti 4 inquiline e i proprietari sono alla ricerca di una quinta: "Per la singola chiediamo 550 euro, dove sono comprese le spese condominiali e il wifi. Tuttavia le utenze sono escluse. Il prezzo è un pò alto perché ormai siamo a febbraio...". Come ci confermano alcuni studenti, se la ricerca dell’alloggio parte ad anno accademico iniziato "è quasi impossibile trovare una sistemazione decente e, soprattutto, economica". Il secondo annuncio non prometteva bene: una camera singola vicino al Mercato coperto a 450 euro, utenze escluse con due mesi di mensilità richieste in anticipo oltre a 200 euro di deposito in caso di danni. Al telefono il proprietario propone di "venirci incontro", con uno sconto di 50 euro "a patto che l’affitto fosse in nero". Non è finita: ci spiega che l’appartamento va lasciato entro la prima settimana di giugno, in tempo per l’estate. Stessa richiesta anche da parte di altri proprietari.

Solo alla quinta chiamata si risolve il dilemma della stagione. L’annuncio proponeva "una camera doppia in un appartamento che consiste in 3 stanze, cucina e bagno nel cuore del centro di Rimini a 350 euro". Le utenze? Naturalmente escluse. Al telefono chiediamo la possibilità di restare nella casa anche in estate e per l’anno accademico successivo, e ci rispondono che "si può fare", ma solo a condizione di "pagare il doppio durante i mesi estivi". Insomma: 700 euro anziché 350, "ma in questo caso – ci dicono – le utenze sono incluse".

La musica non cambia con altri annunci. Ci propongono stanze a non meno di 350 o 400 euro, quasi sempre con le spese per le bollette da pagare a parte e con la promessa di lasciare l’alloggio in estate. Purtroppo a Rimini sono ancora pochissimi gli studentati, costringendo gli universitari a cercare quasi sempre un posto letto negli appartamenti offerti dai privati, trovandosi a pagare somme molto alte e spesso spesso senza tutele.

Una nota lieta: il mercato degli affitti in ’nero’ sta diminuendo. Tra quelli che abbiamo contattato (una decina in tutto) soltanto uno non voleva fare il contratto, mentre tutti gli altri erano pronti a fare contratti regolari. Probabilmente su questo pesa, in positivo, il bonus affitti dello Stato, che dà la possibilità agli studenti di coprire fino al 20% dei costi (per un massimo di 2mila euro all’anno) a condizione di aver stipulato un contratto d’affitto regolare. Non è l’unica agevolazione prevista. Esiste pure una formula di contratto ideata appositamente per gli universitari, che consente al proprietario di casa di usufruire della cedolare secca al 10%, e allo studente di detrarre parte della spesa.

Marzia Versiglia