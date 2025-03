Vuole gettarsi per protesta contro i lavori

È scoppiato il finimondo ieri mattina intorno alle 9 in una via in zona Celle, dove un 40enne ha dato di matto minacciando di gettarsi dall’ultimo piano della propria palazzina in gesto di aperta protesta contro gli altri inquilini del condominio. Alla base della protesta ci sarebbero dei lavori di manutenzione al tetto contro le infiltrazioni. Le urla dell’uomo hanno così attirato in strada una trentina di persone oltre a tre volanti della polizia di Stato e un’ambulanza. Solo dopo la mediazione degli agenti fortunatamente il 40enne ha deciso di desistere dalla propria protesta e di scendere al tetto del palazzo.