Walter Delogu dedica al figlio la sua lotta contro la droga: “Aiuto i ragazzi in nome di Evan”

Rimini, 3 novembre 2025 – La perdita di un figlio è un dolore troppo grande. Non si può descrivere. Ma Walter Delogu vuole reagire dopo la tragica scomparsa del figlio Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale con la moto.

Walter Delogu con il figlio Evan, morto in un incidente

Dopo l’ultimo saluto di venerdì il dolore non si attenua

Venerdì lui, la moglie Livia Avram e Andrea Delogu, conduttrice tivù figlia di Walter e sorellastra di Evan, hanno dato l’ultimo saluto al ragazzo, al cimitero di Bellaria. Una cerimonia a cui hanno partecipato oltre 500 persone, tra cui Nikita Perotti, che con Andrea partecipa a questa edizione di Ballando con le stelle.

I famigliari, gli amici e i compagni di classe di Evan (frequentava l’istituto ’Malatesta’) sono distrutti.

La conduttrice tv Andrea Delogu

Il messaggio sui social: “Aiuterò i ragazzi nel nome di Evan”

Ma Walter ieri sui social ha annunciato che presto tornerà a incontrare i ragazzi, per metterli in guardia dai pericoli della droga. Delogu, ex autista e braccio destro di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, da anni è impegnato in attività e campagne di informazione contro la droga.

È uno dei membri dell’associazione Ritrovarsi oltre la droga per sempre, che ha sede a Palermo ma svolge attività in tutta Italia. “Non starò a piangere – scrive Walter – Partirò per Palermo per incontrare i ragazzi che hanno l’età del mio bambino, lì ritroverò in ognuno di loro il suo sguardo”. I primi incontri saranno tra pochi giorni. E l’associazione, costituitasi nel 2023, andrà avanti “in memoria di Evan Oscar Delogu”.

La sorella Andrea chiusa nel dolore

Resta in silenzio per ora Andrea Delogu. L’altra sera naturalmente non era a Ballando con le stelle. In forte dubbio la sua presenza anche alle prossime puntate dello show di RaiUno. Per Andrea, legatissima a Evan, è un momento difficilissimo.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle: “Ti aspettiamo”

Sabato Milly Carlucci ha chiamato accanto a sè Nikita Perotti e insieme alle altre coppie ha espresso tutta la vicinanza ad Andrea. “Voi sapete – ha detto in diretta – che Andrea ha subito un lutto gravissimo. Siamo un gruppo di amici, abbiamo voluto confortarla, Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti”. “Se sei davanti alla tv o se qualcuno ti può riferire – ha proseguito la Carlucci – vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto. Vogliamo tornare a farti sorridere”. Non si sa se Andrea tornerà. E la Rai ha sospeso per un’altra settimana anche la porta magica, la trasmissione del pomeriggio condotta da Andrea su RaiDue.