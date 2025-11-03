Walter Delogu dedica al figlio la sua lotta contro la droga: “Aiuto i ragazzi in nome di Evan”

Rimini, 3 novembre 2025 – La perdita di un figlio è un dolore troppo grande. Non si può descrivere. Ma Walter Delogu vuole reagire dopo la tragica scomparsa del figlio Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale con la moto.
Dopo l’ultimo saluto di venerdì il dolore non si attenua
Venerdì lui, la moglie Livia Avram e Andrea Delogu, conduttrice tivù figlia di Walter e sorellastra di Evan, hanno dato l’ultimo saluto al ragazzo, al cimitero di Bellaria. Una cerimonia a cui hanno partecipato oltre 500 persone, tra cui Nikita Perotti, che con Andrea partecipa a questa edizione di Ballando con le stelle.
I famigliari, gli amici e i compagni di classe di Evan (frequentava l’istituto ’Malatesta’) sono distrutti.
Il messaggio sui social: “Aiuterò i ragazzi nel nome di Evan”
Ma Walter ieri sui social ha annunciato che presto tornerà a incontrare i ragazzi, per metterli in guardia dai pericoli della droga. Delogu, ex autista e braccio destro di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, da anni è impegnato in attività e campagne di informazione contro la droga.
È uno dei membri dell’associazione Ritrovarsi oltre la droga per sempre, che ha sede a Palermo ma svolge attività in tutta Italia. “Non starò a piangere – scrive Walter – Partirò per Palermo per incontrare i ragazzi che hanno l’età del mio bambino, lì ritroverò in ognuno di loro il suo sguardo”. I primi incontri saranno tra pochi giorni. E l’associazione, costituitasi nel 2023, andrà avanti “in memoria di Evan Oscar Delogu”.
La sorella Andrea chiusa nel dolore
Resta in silenzio per ora Andrea Delogu. L’altra sera naturalmente non era a Ballando con le stelle. In forte dubbio la sua presenza anche alle prossime puntate dello show di RaiUno. Per Andrea, legatissima a Evan, è un momento difficilissimo.
Milly Carlucci a Ballando con le Stelle: “Ti aspettiamo”
Sabato Milly Carlucci ha chiamato accanto a sè Nikita Perotti e insieme alle altre coppie ha espresso tutta la vicinanza ad Andrea. “Voi sapete – ha detto in diretta – che Andrea ha subito un lutto gravissimo. Siamo un gruppo di amici, abbiamo voluto confortarla, Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti”. “Se sei davanti alla tv o se qualcuno ti può riferire – ha proseguito la Carlucci – vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto. Vogliamo tornare a farti sorridere”. Non si sa se Andrea tornerà. E la Rai ha sospeso per un’altra settimana anche la porta magica, la trasmissione del pomeriggio condotta da Andrea su RaiDue.