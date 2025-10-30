Walter Delogu e lo strazio per la morte di Evan: “Ho dormito nel tuo letto. Perdonami, ora te lo metto a posto”

Rimini, 30 ottobre 2025 – “Vi dico chi era mio figlio…”: comincia così lo straziante messaggio sui social con cui Walter Delogu, padre della showgirl Andrea Delogu e storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha voluto ricordare il figlio Evan Oscar, 18 anni, scomparso nel tragico incidente di ieri a Bellaria. Parole intime, cariche di dolore e amore.

Walter Delogu a sinistra con il figlio Evan in una foto di un anno fa. A destra Evan con l'amato nonno (fonte Facebook)

"Evan chiedeva il permesso di alzarsi da tavola e lavava i piatti”

"Frequentava le serali, studiava all’Alberghiero. Al mattino si allenava in palestra, poi preparava da mangiare per noi, se io ero occupato e la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva sempre il permesso, lavava i piatti e poi si concedeva un po’ di riposo".

“Evan ha sempre lavorato, non ci ha mai chiesto un euro”

"Ha sempre lavorato d’estate da Massimo, al bagno 75, e non ci ha mai chiesto un euro - scrive Walter Delogu -. Si comprava tutto da solo con il suo stipendio — perfino quella maledetta moto. Mi aiutava perfino con il mio lavoro: mi traduceva dall’inglese articoli sulle nuove droghe pericolose, che poi usavo nelle conferenze che tengo nelle scuole per prevenire tragedie legate a questa maledizione".

“Amore mio, perché ci hai lasciato?”

"Non beveva, non fumava. A volte lo prendevo in giro, chiamandolo talebano o angelo. Ieri ho capito chi eri davvero: un angelo. Amore mio, perché ci hai lasciato? Ci sarà un motivo… fammelo sapere presto, ti prego. Ho dormito nel tuo letto stanotte. Perdonami: ora te lo metto a posto. Ti abbracciano la mamma e tua sorella”.

“La tua moto la venderò, non riuscirei più a vederla o guidarla”

“La tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò. So quanto impegno e quanti soldi ci hai messo in quel bolide, come lo chiamavi tu. Non la farò demolire, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. La tua macchina arriverà venerdì: venderemo la nostra e terremo la tua per sempre. A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò, e rideremo ancora insieme, come sempre. Ora ti mando un bacio, con la mamma e la tua amata sorellina — come la chiamavi tu. Lassù in paradiso, fatti valere".